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Корниенко: Союз с Британией и Польшей – это не альтернатива НАТО или ЕС

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 13:30
Корниенко: Союз с Британией и Польшей – это не альтернатива НАТО или ЕС - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Анонсированный президентом Владимиром Зеленским новый формат сотрудничества Украины, Великобритании и Польши не является альтернативой движения в НАТО и Европейский союз. Об этом заявил на брифинге Александр Корниенко, первый вице-спикер Верховной Рады, член партии Слуга народа.

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"Это не надо воспринимать как альтернативу чему-то. Это не альтернатива НАТО, это не альтернатива ЕС. Это даже не альтернатива другому региональному образованию Триморье, где (могут быть, – ред.) Балтийские страны, Польша, Украина и, возможно, другие Причерноморские страны", – сказал он.

По его словам, новый формат – это дополнительная возможность для сотрудничества "по очень интересной европейской оси".

Он отметил, что Великобритания сейчас имеет иной статус после Brexit и является одним из крупнейших поставщиков оружия в Украину. Польшу он назвал "крупнейшим" украинским соседом, "союзником и другом". Украине же нужна помощь в нынешней ситуации на границах с Россией.

По его словам, эта ось может помогать и сейчас отвечать на текущие вопросы с безопасностью.

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Марк Сировой
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