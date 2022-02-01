Корниенко: Союз с Британией и Польшей – это не альтернатива НАТО или ЕС
Анонсированный президентом Владимиром Зеленским новый формат сотрудничества Украины, Великобритании и Польши не является альтернативой движения в НАТО и Европейский союз. Об этом заявил на брифинге Александр Корниенко, первый вице-спикер Верховной Рады, член партии Слуга народа.
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"Это не надо воспринимать как альтернативу чему-то. Это не альтернатива НАТО, это не альтернатива ЕС. Это даже не альтернатива другому региональному образованию Триморье, где (могут быть, – ред.) Балтийские страны, Польша, Украина и, возможно, другие Причерноморские страны", – сказал он.
По его словам, новый формат – это дополнительная возможность для сотрудничества "по очень интересной европейской оси".
Он отметил, что Великобритания сейчас имеет иной статус после Brexit и является одним из крупнейших поставщиков оружия в Украину. Польшу он назвал "крупнейшим" украинским соседом, "союзником и другом". Украине же нужна помощь в нынешней ситуации на границах с Россией.
По его словам, эта ось может помогать и сейчас отвечать на текущие вопросы с безопасностью.
- 22 января министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон хочет новых трехсторонних связей с Варшавой и Киевом. Аналитики британского Council on Geostrategy нарисовали геополитическую карту возможного союза.
- Сегодня Зеленский заявил, что Украина создает новый формат сотрудничества с Польшей и Великобританией.
- Сегодня в Киеве будут премьеры Великобритании Борис Джонсон и Польши Матеуш Моравецкий. Будет ли подписание декларации о новом формате – пока официально не сообщалось.
- На фоне угрозы нового российского вторжения Британия может поставить Украине дополнительное вооружение в придачу к 2000 противотанковых гранатометов, которые были поставлены ранее. Польша предлагает Украине ПЗРК Grom, боеприпасы и дроны.
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