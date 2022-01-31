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Завтра в Киев прибудет Борис Джонсон

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 14:43
Завтра в Киев прибудет Борис Джонсон - Фото
Борис Джонсон (фото — EPA)

Завтра, 1 февраля, в Украину прибудет с рабочим визитом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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По данным с Банковой, темы встречи с руководством Украины "все те же: безопасность, пути деэскалации, военно-техническое сотрудничество" и другое.

Новость дополняется...

СПРАВКА. Угроза масштабного вторжения РФ в Украину привела к тому, что США на днях разрешили третьим странам поставлять ВСУ американское вооружение из запасов этих стран и сами добавили военной помощи на $200 млн. Британия передала тысячи ПТРК: за воздушным мостом с поставками NLAW наблюдал весь мир. Страны Балтии готовы поставить Киеву Javelin и Stinger, Чехия – снаряды. Нидерланды тоже не против дать оружие, Дания также этого не исключает. Польша поставит Украине боеприпасы, в том числе ПВО.

Читайте также: Джонсон: Вторжение России в Украину будет катастрофой для всего мира

Евгений Пилипенко
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