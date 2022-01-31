Завтра в Киев прибудет Борис Джонсон

Завтра, 1 февраля, в Украину прибудет с рабочим визитом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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По данным с Банковой, темы встречи с руководством Украины "все те же: безопасность, пути деэскалации, военно-техническое сотрудничество" и другое.

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В отличие от Британии, Германия блокирует передачу Украине вооружений.

Вчера, 30 января, Джонсон приказал войскам готовиться к развертыванию в Европе.

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Евгений Пилипенко

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