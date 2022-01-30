В Борисполе сел военно-транспортный борт ВВС Британии, дрон США вновь следит за армией РФ
Сегодня, 30 января, в Украину прилетел очередной военно-транспортный борт Королевских ВВС, а американский дрон продолжает следить за армией России, летая в полосе около границы с Беларусью и РФ.
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В международном аэропорту Борисполь в 18:10 приземлился четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный Airbus A400M Королевских ВВС Великобритании, способный перевозить до 37 тон.
Борт прибыл с британской базы ВВС Брайз-Нортон.
Стратегический разведывательный дрон ВВС США Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk с позывным FORTE12, который летает над Украиной в последние недели, отмониторил краснодарское, крымское и курское направления, сейчас мониторит беларуское.
- Британия может поставить Украине дополнительное вооружение в придачу к 2000 противотанковых гранатометов, которые были поставлены на прошлой неделе.
- Премьер Британии Борис Джонсон предупредил, что вторжение России в Украину, если оно произойдет, будет очень кровопролитным и может превратиться в "новую Чечню" для РФ.
- The Guardian сообщал, что на следующей неделе Джонсон посетит Украину и проведет переговоры с Путиным на фоне опасений из-за возможности нового российского вторжения.
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