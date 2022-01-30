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В Борисполе сел военно-транспортный борт ВВС Британии, дрон США вновь следит за армией РФ

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2022, 18:19
В Борисполе сел военно-транспортный борт ВВС Британии, дрон США вновь следит за армией РФ - Фото
Airbus A400M (Фото: EPA/HANNAH MCKAY)

Сегодня, 30 января, в Украину прилетел очередной  военно-транспортный борт Королевских ВВС, а американский дрон продолжает следить за армией России, летая в полосе около границы с Беларусью и РФ.

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В международном аэропорту Борисполь в 18:10 приземлился четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный Airbus A400M Королевских ВВС Великобритании, способный перевозить до 37 тон.

Борт прибыл с британской базы ВВС Брайз-Нортон.

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Стратегический разведывательный дрон ВВС США Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk с позывным FORTE12, который летает над Украиной в последние недели, отмониторил краснодарское, крымское и курское направления, сейчас мониторит беларуское.

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Наталия Медведева
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