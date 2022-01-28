Стратегический дрон США вернулся: "высматривает" оккупантов на Донбассе и у границы: карта

Над Украиной летает стратегический разведывательный дрон ВВС США Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk с позывным FORTE12. Он усиленно мониторит линию разграничения на Донбассе, трек его полета доступен на сайте Flightradar 24.

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FORTE12 уже "засветился" над Украиной 26 января. Как видно на карте, сегодня, 28 января, американский разведывательный дрон неоднократно перемещался вдоль линии разграничения над Донецкой и Луганской областями.

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FORTE12 включил транспондер только над Средиземным морем, но трек и позывной показывают, что это тот же объект, который летал над Украиной 26 января и прибыл с базы в Саудовской Аравии.

Отследить трекинг полета американского дрона можно здесь.

Сейчас (в 16:10) дрон летает над Полтавской областью:

26 января 2022-го над Украиной летал американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint.

Одновременно с ним ситуацию в Украине и у ее границ (а также на линии разграничения) с высоты свыше 16 км отслеживал FORTE12.

Оксана Житнюк

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