UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Над Киевом в сторону Донбасса пролетел самолет-разведчик ВВС США: карта

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 12:22
Над Киевом в сторону Донбасса пролетел самолет-разведчик ВВС США: карта - Фото
Boeing RC-135W Rivet Joint номер 62-4134 (фото — EGUN, RAF Mildenhall)

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 62-4134 появился над Украиной и сейчас направляется в сторону линии разграничения на Донбассе. Трек его полета доступен на сайте Flightradar 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Самолет Военно-воздушных сил США, который используется для радиоэлектронной разведки, этим утром включил транспондер напротив Норвича над Северным морем, пролетел через Нидерланды, Германию, Польшу (прошел по дуге близ границы с Беларусью) – и пересек границу с Украиной по линии Люблин-Ковель.

Затем, практически по прямой, борт прошел уже до Полтавы. Примерно в полдень он пролетел на высоте около 10 км над Киевом.

Трек полета по состоянию на 12:05 дня по Киеву

Новость дополняется...

Читайте также: Зеленский – внешней разведке: Настало время наступательных действий

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВВС США война нато угроза разведка вторжение союзники сдерживание RC-135W
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 