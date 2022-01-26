Над Киевом в сторону Донбасса пролетел самолет-разведчик ВВС США: карта

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 62-4134 появился над Украиной и сейчас направляется в сторону линии разграничения на Донбассе. Трек его полета доступен на сайте Flightradar 24.

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Самолет Военно-воздушных сил США, который используется для радиоэлектронной разведки, этим утром включил транспондер напротив Норвича над Северным морем, пролетел через Нидерланды, Германию, Польшу (прошел по дуге близ границы с Беларусью) – и пересек границу с Украиной по линии Люблин-Ковель.

Затем, практически по прямой, борт прошел уже до Полтавы. Примерно в полдень он пролетел на высоте около 10 км над Киевом.

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США впервые направили в небо над Украиной RC-135 незадолго до Нового года.

По данным CNN, в середине января 2022 года директор ЦРУ Бернс непублично посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и украинскими разведчиками.

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Евгений Пилипенко

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