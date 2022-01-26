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США передали Украине "джавелины" – у посла РФ тут же заявили, что они за "неонацистов"

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 09:07
США передали Украине
Анатолий Антонов (фото — EPA)

Кремлевская пропаганда не оставляет попыток рассказать внутренней и внешней аудитории, что Запад поддерживает в Украине якобы "неонацистский режим": новый фейк на эту тему опубликовало в Facebook посольство России в США.

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У российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, который работал еще в МИД СССР, а затем и в Минобороны РФ, отреагировали на продолжающиеся поставки американских вооружений Украине. Там посчитали, что США "чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия" с Киевом.

Вчера, 25 января, в аэропорту "Борисполь" разгрузили третью партию вооружений, в частности, еще почти 300 ракет к самым современным противотанковым комплексам ПТРК.

Как далее пишет дипмиссия РФ, "власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине".

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У Антонова убеждают читателей, что "вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацисты, по сути, получают "карт-бланш" на провокации и проведение силовых акций в Донбассе".

США передали Украине "джавелины" – у посла РФ тут же заявили, что они за "неонацистов"

Информационное пространство в последние два месяца с новой силой заполнили намеки и прямые заявления из РФ о том, что Украина якобы готовится вскоре отвоевать у российских гибридных войск как минимум ОРДЛО, как максимум – и Крым. Украинские власти и союзники предполагают, что за счет таких фейков Кремль может готовить предлог для нового вторжения и "умиротворения Украины".

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Евгений Пилипенко
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