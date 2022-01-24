Зеленский – внешней разведке: Настало время наступательных действий
Украинская внешняя разведка должна приступить к наступательным действиям в отстаивании национальных интересов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, поздравляя сотрудников Службы внешней разведки с их профессиональным праздником, передает пресс-служба Офиса президента.
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Зеленский отметил роль СВР в подготовке материалов по ключевым направлениям: сопровождении переговоров в нормандском и минском форматах, газовой проблематике, вопросах российско-немецкого газопровода Северный поток-2, обеспечении международной поддержки Украины.
"Мы научились эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов", – сказал он.
Зеленский уверен: у СВР есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии. Инструментами разведчиков должны оставаться интеллект, отвага, самоотверженность и способность принимать нешаблонные решения, заявил президент.
По его словам, эффективная разведка играет очень важную роль, ведь Украина сегодня противостоит опасным угрозам для ее суверенитета, территориальной целостности и единства.
"Восемь лет Украина вынуждена вести войну с сильным и коварным врагом – путинской Россией. Выстоять и успешно сдержать агрессора – ответственная задача для всех нас, украинцев", – заявил он.
Президент подчеркнул: информация о планах и действиях врага – залог принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. РФ заверяет, что не планирует нападать на Украину. На этой неделе может состояться новый раунд переговоров Москвы и Вашингтона.
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