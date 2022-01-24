Зеленский – внешней разведке: Настало время наступательных действий

Украинская внешняя разведка должна приступить к наступательным действиям в отстаивании национальных интересов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, поздравляя сотрудников Службы внешней разведки с их профессиональным праздником, передает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский отметил роль СВР в подготовке материалов по ключевым направлениям: сопровождении переговоров в нормандском и минском форматах, газовой проблематике, вопросах российско-немецкого газопровода Северный поток-2, обеспечении международной поддержки Украины.

"Мы научились эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов", – сказал он.

Зеленский уверен: у СВР есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии. Инструментами разведчиков должны оставаться интеллект, отвага, самоотверженность и способность принимать нешаблонные решения, заявил президент.

По его словам, эффективная разведка играет очень важную роль, ведь Украина сегодня противостоит опасным угрозам для ее суверенитета, территориальной целостности и единства.

"Восемь лет Украина вынуждена вести войну с сильным и коварным врагом – путинской Россией. Выстоять и успешно сдержать агрессора – ответственная задача для всех нас, украинцев", – заявил он.

Президент подчеркнул: информация о планах и действиях врага – залог принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях.

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Марк Сировой

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