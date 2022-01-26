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"Мы бы хотели, чтобы союзники делали больше". Британия призвала дать Украине больше оружия

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 11:39
Лиз Трасс и генсек НАТО Йенс Столтенберг (фото — EPA)
дополнено

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс призвала союзников "сделать больше" для давления на Кремль, в частности посредством санкций и поставок вооружения ВСУ. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на выступление главы МИД страны на BBC Radio 4.

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"Мы бы хотели, чтобы наши союзники делали больше для оказания оборонительной поддержки Украине и по части санкций", – сказала она.

Когда речь зашла об ужесточении санкций, чтобы удержать Россию от новой агрессии против Украины, Трасс сказала: "Важно, чтобы все наши союзники делали то же самое. Коллективными действиями мы поможем сдержать российское вторжение".

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Она отказалась исключать введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина, повторив вчерашнее заявление президента США Джо Байдена, который заявил, что не исключает такого шага.

Как заявил сегодня на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба, военная помощь "усиливает переговорные позиции Украины: она передается именно для того, чтобы ее не пришлось использовать".

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Евгений Пилипенко
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