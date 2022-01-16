Глава МИД Британии: Россия ведет кампанию по дезинформации, чтобы оправдать вторжение

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия дезинформирует для оправдания возможного нового вторжения в Украину. Об этом она написала в Twitter.

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"Россия ведет кампанию по дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в суверенного соседа – Украину", – написала она.

Трасс заявила, что РФ должна прекратить агрессию и дестабилизацию, а также вступить в содержательные переговоры.

"Стоим вместе с Украиной", – завершила глава МИД Британии.

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Марк Сировой

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