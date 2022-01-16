Глава МИД Британии: Россия ведет кампанию по дезинформации, чтобы оправдать вторжение
16.01.2022, 07:57
Лиз Трасс (фото - ЕРА)
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия дезинформирует для оправдания возможного нового вторжения в Украину. Об этом она написала в Twitter.
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"Россия ведет кампанию по дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в суверенного соседа – Украину", – написала она.
Трасс заявила, что РФ должна прекратить агрессию и дестабилизацию, а также вступить в содержательные переговоры.
"Стоим вместе с Украиной", – завершила глава МИД Британии.
- На этой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- В разведке заявили, что оккупанты допустили утечку химикатов в Горловке – и это может стать предлогом для вторжения России.
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