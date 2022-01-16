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Глава МИД Британии: Россия ведет кампанию по дезинформации, чтобы оправдать вторжение

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2022, 07:57
Глава МИД Британии: Россия ведет кампанию по дезинформации, чтобы оправдать вторжение - Фото
Лиз Трасс (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия дезинформирует для оправдания возможного нового вторжения в Украину. Об этом она написала в Twitter.

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"Россия ведет кампанию по дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в суверенного соседа – Украину", – написала она.

Трасс заявила, что РФ должна прекратить агрессию и дестабилизацию, а также вступить в содержательные переговоры.

"Стоим вместе с Украиной", – завершила глава МИД Британии.

Глава МИД Британии: Россия ведет кампанию по дезинформации, чтобы оправдать вторжение

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Марк Сировой
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Лиз Трасс мид великобритании войска россии вторжение повод дезинформация
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