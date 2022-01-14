ЦРУ тренирует в США украинскую военную элиту для отпора России – Yahoo News

Центральное разведуправление США курирует программу подготовки украинской военной элиты для отпора России. Об этом сообщает корреспондент Yahoo News Зак Дорфман со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что программа была основана администрацией президента США Барака Обамы в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым. Затем ее расширили администрации его преемников – Дональда Трампа и Джо Байдена.

Пять источников, которые ранее служили в американских спецслужбах, рассказали, что ЦРУ готовит элитных украинских военных Сил спецопераций и сотрудников разведки. Многонедельная программа проходит на засекреченном объекте на юге США.

По данным журналиста, она включает в себя обучение обращению с огнестрельным оружием, методам маскировки, наземной навигации, тактике, разведке и другим навыкам. Эти очень специфические навыки укрепили бы способность Украины дать отпор России, сказал бывший высокопоставленный сотрудник разведки США.

Дорфман отметил, что в 2015 году сотрудники ЦРУ также посещали прифронтовые зоны на Донбассе, чтобы консультировать своих коллег на местах.

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По мнению журналиста, подготовленные ЦРУ специалисты могут сыграть значительную роль на фоне скопления войск РФ у границ Украины. В частности, бывший сотрудник ЦРУ сказал ему, что США "готовят повстанцев" и "учат убивать россиян".

При этом официальные представители властей США отрицают, что учебная программа ЦРУ когда-либо была ориентирована на наступательные операции. "Предположения, что мы подготовили вооруженное повстанческое движение в Украине, просто ложны", – заявила представитель ЦРУ Тэмми Торп.

Однако бывший высокопоставленный разведчик настаивает: "Если россияне вторгнутся, они (выпускники программ ЦРУ, – ред.) станут вашим ополчением, вашими повстанческими лидерами. Мы тренируем этих ребят уже восемь лет. Они действительно хорошие бойцы".

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Марк Сировой

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