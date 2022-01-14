UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЦРУ тренирует в США украинскую военную элиту для отпора России – Yahoo News

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 15:30
ЦРУ тренирует в США украинскую военную элиту для отпора России – Yahoo News - Фото
Силы ССО (иллюстративное фото - Командование Сил специальных операций ВС Украины, Facebook)

Центральное разведуправление США курирует программу подготовки украинской военной элиты для отпора России. Об этом сообщает корреспондент Yahoo News Зак Дорфман со ссылкой на свои источники.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что программа была основана администрацией президента США Барака Обамы в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым. Затем ее расширили администрации его преемников – Дональда Трампа и Джо Байдена.

Пять источников, которые ранее служили в американских спецслужбах, рассказали, что ЦРУ готовит элитных украинских военных Сил спецопераций и сотрудников разведки. Многонедельная программа проходит на засекреченном объекте на юге США.

По данным журналиста, она включает в себя обучение обращению с огнестрельным оружием, методам маскировки, наземной навигации, тактике, разведке и другим навыкам. Эти очень специфические навыки укрепили бы способность Украины дать отпор России, сказал бывший высокопоставленный сотрудник разведки США.

Дорфман отметил, что в 2015 году сотрудники ЦРУ также посещали прифронтовые зоны на Донбассе, чтобы консультировать своих коллег на местах.

Читайте также: Россия работает над поводом для нового вторжения в Украину – советник Байдена

По мнению журналиста, подготовленные ЦРУ специалисты могут сыграть значительную роль на фоне скопления войск РФ у границ Украины. В частности, бывший сотрудник ЦРУ сказал ему, что США "готовят повстанцев" и "учат убивать россиян".

При этом официальные представители властей США отрицают, что учебная программа ЦРУ когда-либо была ориентирована на наступательные операции. "Предположения, что мы подготовили вооруженное повстанческое движение в Украине, просто ложны", –  заявила представитель ЦРУ Тэмми Торп.

Однако бывший высокопоставленный разведчик настаивает: "Если россияне вторгнутся, они (выпускники программ ЦРУ, – ред.) станут вашим ополчением, вашими повстанческими лидерами. Мы тренируем этих ребят уже восемь лет. Они действительно хорошие бойцы".

Читайте также: У НАТО готов план на случай российского вторжения в Украину – Столтенберг

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
повстанцы разведка цру спецслужбы вторжение спецназ ссо войска россии движение сопротивления
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 