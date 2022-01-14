У НАТО готов план на случай российского вторжения в Украину – Столтенберг
Хотя Украина не подпадает под действие статьи 5 о коллективной обороне как партнер, НАТО оказывает ей поддержку, и также есть план "на случай непредвиденных обстоятельств". Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает DW.
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"Поддержку оказывают на двусторонней основе разные союзники – Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и другие. Это – помощь Украине в самозащите. И это важно, потому что это тоже четкий сигнал России", – сказал генсек, но не вдавался в подробности, что имеет в виду под "непредвиденными обстоятельствами".
Столтенберг заявил, что союзники готовы к диалогу с Россией, но никогда не пойдут на компромисс по основам европейской безопасности, и добавил, что страны НАТО сделают все необходимое для защиты восточного фланга Альянса и для сдерживания агрессии против союзников.
Генсек НАТО напомнил, что против России в случае нового вторжения в Украину Запад введет новые экономические санкции.
- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа.
- На этой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В НАТО заявили, что переговоры с РФ не дали значимых результатов. Россия грозит США и ЕС "необратимыми последствиями" в случае невыполнения ее требований.
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