У НАТО готов план на случай российского вторжения в Украину – Столтенберг

Хотя Украина не подпадает под действие статьи 5 о коллективной обороне как партнер, НАТО оказывает ей поддержку, и также есть план "на случай непредвиденных обстоятельств". Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает DW.

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"Поддержку оказывают на двусторонней основе разные союзники – Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и другие. Это – помощь Украине в самозащите. И это важно, потому что это тоже четкий сигнал России", – сказал генсек, но не вдавался в подробности, что имеет в виду под "непредвиденными обстоятельствами".

Столтенберг заявил, что союзники готовы к диалогу с Россией, но никогда не пойдут на компромисс по основам европейской безопасности, и добавил, что страны НАТО сделают все необходимое для защиты восточного фланга Альянса и для сдерживания агрессии против союзников.

Генсек НАТО напомнил, что против России в случае нового вторжения в Украину Запад введет новые экономические санкции.

СПРАВКА. Коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов Альянса. Впервые за свою историю НАТО применила статью 5 после террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года против США.

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Александр Матвиенко

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