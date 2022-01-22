Трасс: Британия будет разивать новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной – карта оси

Великобритания работает над развитием новых трехсторонних связей с Украиной и Польшей. Об этом заявила во время речи в Сиднейском Lowy Institute министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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Она говорила о сдерживании о России от новой волны агрессии против Украины, в частности предупредила, что Кремль ждет новая Чечня и Афганистан в случае вторжение.

Трасс заявила, что Великобритания работает с партнерами над высокоэффективными мерами против финансового сектора РФ и частных лиц и добавила: "Мы также укрепляем наше двустороннее партнерство после декабрьских переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной".

Британский аналитический центр Council on Geostrategy опубликовал Twiiter геополитическую карту возможной оси Лондон-Варшава-Киев.

Темно-синим цветом обозначены территории страны оси, светло-синим – стран НАТО, красным – вражеских стран, России и Беларуси. Кружочками обозначены места британского военного присутствия.

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Council on Geostrategy

Марк Сировой

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