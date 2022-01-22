Трасс: Британия будет разивать новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной – карта оси
Великобритания работает над развитием новых трехсторонних связей с Украиной и Польшей. Об этом заявила во время речи в Сиднейском Lowy Institute министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
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Она говорила о сдерживании о России от новой волны агрессии против Украины, в частности предупредила, что Кремль ждет новая Чечня и Афганистан в случае вторжение.
Трасс заявила, что Великобритания работает с партнерами над высокоэффективными мерами против финансового сектора РФ и частных лиц и добавила: "Мы также укрепляем наше двустороннее партнерство после декабрьских переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной".
Британский аналитический центр Council on Geostrategy опубликовал Twiiter геополитическую карту возможной оси Лондон-Варшава-Киев.
Темно-синим цветом обозначены территории страны оси, светло-синим – стран НАТО, красным – вражеских стран, России и Беларуси. Кружочками обозначены места британского военного присутствия.
- В середине января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- Вслед за этим США заявили, что РФ все же ищет повод для нового вторжения в Украину и может начать его в любой момент. В России отрицают, что собираются снова напасть на Украину
- 17 января Британия начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW. В Украину прибыл британский спецназ, который обучает военных уничтожать танки из NLAW.
- Лондон может увеличить поставки оружия Украине.
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