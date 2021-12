Boeing армии США впервые пролетел над Украиной: выяснял, что у оккупантов на Донбассе

США впервые направили в небо над Украиной самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint. Борт с позывным HOMER19 отслеживал ситуацию на границе с временно оккупированным Донбассом: вчера, 27 декабря, он пролетел у прифронтовой зоны, пишет в Twitter журналист Julian Röpcke.

#Breaking #NewsMap

The @usairforce started reconnaissance flights only 60km from Russian-occupied territory in eastern #Ukraine.

People in the free city of Kramatorsk could see the Boeing RC-135V in the sky.



Putin achieves the opposite of what he publicly(!) claims, he wants... pic.twitter.com/7zIGGsEOgD