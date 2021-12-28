Boeing армии США впервые пролетел над Украиной: выяснял, что у оккупантов на Донбассе
США впервые направили в небо над Украиной самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint. Борт с позывным HOMER19 отслеживал ситуацию на границе с временно оккупированным Донбассом: вчера, 27 декабря, он пролетел у прифронтовой зоны, пишет в Twitter журналист Julian Röpcke.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
#Breaking #NewsMap— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) December 27, 2021
The @usairforce started reconnaissance flights only 60km from Russian-occupied territory in eastern #Ukraine.
People in the free city of Kramatorsk could see the Boeing RC-135V in the sky.
Putin achieves the opposite of what he publicly(!) claims, he wants... pic.twitter.com/7zIGGsEOgD
Как сообщает Милитарный, разведывательный Boeing E-8C Воздушных сил США прилетел в Украину с авиабазы Рамштайн в Германии. Он пролетел над северными и центральными областями страны, затем курсировал к югу от Харькова у линии разграничения, дозаправившись над Черным морем.
Уточняется, что разведчик выполняет задачи управления и целеуказания – отслеживает стационарные и движущиеся наземные цели, отправляет данные наземным войскам в режиме реального времени. E-8C Joint Stars создан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300, имеет несколько модификаций.
Самолет способен распознать и классифицировать колесную и гусеничную технику в любых погодных условиях.
Разведывательные E-8C Joint Stars ранее подобные полеты над Украиной не выполняли.
- В начале ноября 2021 года Украина получила от США около 80 000 кг боеприпасов. Это была четвертая поставка Штатов в рамках дополнительной помощи Украине в сфере безопасности.
- 15 декабря Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2022 год, включающий 300 миллионов долларов на помощь Вооруженным силам Украины.
- 19 декабря в Украину приезжала делегация Конгресса США, чтобы обсудить эскалацию на украинско-российской границе, вызванную агрессивным поведением РФ.
Читайте также: "Мы должны поддержать союзника". Сенаторы США требуют дать Украине больше денег и оружия
Комментарии