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Boeing армии США впервые пролетел над Украиной: выяснял, что у оккупантов на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 10:05
Boeing армии США впервые пролетел над Украиной: выяснял, что у оккупантов на Донбассе - Фото
E-8C Joint Stars пролетел над Украиной (фото - Vladimir Vorobyov/Facebook)

США впервые направили в небо над Украиной самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint. Борт с позывным HOMER19 отслеживал ситуацию на границе с временно оккупированным Донбассом: вчера, 27 декабря, он пролетел у прифронтовой зоны, пишет в Twitter журналист Julian Röpcke.

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Как сообщает Милитарный, разведывательный Boeing E-8C Воздушных сил США прилетел в Украину с авиабазы ​​Рамштайн в Германии. Он пролетел над северными и центральными областями страны, затем курсировал к югу от Харькова у линии разграничения, дозаправившись над Черным морем.

Уточняется, что разведчик выполняет задачи управления и целеуказания – отслеживает стационарные и движущиеся наземные цели, отправляет данные наземным войскам в режиме реального времени. E-8C Joint Stars создан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300, имеет несколько модификаций.

Самолет способен распознать и классифицировать колесную и гусеничную технику в любых погодных условиях.

Разведывательные E-8C Joint Stars ранее подобные полеты над Украиной не выполняли.

  • В начале ноября 2021 года Украина получила от США около 80 000 кг боеприпасов. Это была четвертая поставка Штатов в рамках дополнительной помощи Украине в сфере безопасности.
  • 15 декабря Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2022 год, включающий 300 миллионов долларов на помощь Вооруженным силам Украины. 
  • 19 декабря в Украину приезжала делегация Конгресса США, чтобы обсудить эскалацию на украинско-российской границе, вызванную агрессивным поведением РФ.

Читайте также: "Мы должны поддержать союзника". Сенаторы США требуют дать Украине больше денег и оружия

Яна Катасонова
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Донбасс самолет разведка Boeing E-8C E-8C Joint Stars
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