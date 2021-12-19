В Киев приехала делегация Конгресса США для обсуждения агрессивного поведения России
В Украину приехала делегация Конгресса США, чтобы обсудить эскалацию на украинско-российской границе, вызванную агрессивным поведением РФ. Об этом сообщает в Facebook посольство США в Киеве.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, делегацию, приехавшую в Киев, возглавил представитель Конгресса США Джейсон Кроу. Конгрессмены обсудят с украинскими властями и военным руководством российское агрессивное наращивание войск у границ.
Кроу и его коллеги, представители Конгресса Брэд Венструп и Рик Кроуфорд подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории.
Делегация подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России.
Конгрессмены еще раз заявили о поддержке введения жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России на суверенную украинскую территорию.
- По данным разведки, РФ может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- Россия предлагает западу "гарантии безопасности", в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. РФ угрожает "контругрозами" в случае отказа от ее требований.
Читайте также: Путин выдвинул требования к НАТО и США. Как он срывает сотрудничество Украины с Альянсом
Комментарии