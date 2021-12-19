В Киев приехала делегация Конгресса США для обсуждения агрессивного поведения России

В Украину приехала делегация Конгресса США, чтобы обсудить эскалацию на украинско-российской границе, вызванную агрессивным поведением РФ. Об этом сообщает в Facebook посольство США в Киеве.

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Как отмечается, делегацию, приехавшую в Киев, возглавил представитель Конгресса США Джейсон Кроу. Конгрессмены обсудят с украинскими властями и военным руководством российское агрессивное наращивание войск у границ.

Кроу и его коллеги, представители Конгресса Брэд Венструп и Рик Кроуфорд подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории.

Делегация подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России.

Конгрессмены еще раз заявили о поддержке введения жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России на суверенную украинскую территорию.

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Наталия Медведева

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