В Украину прибыла четвертая партия помощи от США: 80 000 кг боеприпасов – фото
14.11.2021, 21:58
Партия боеприпасов (Фото - пресс-служба посольства США в Украине)
Сегодня, 14 ноября, Украина получила от США около 80 000 кг боеприпасов. Это была четвертая поставка Штатов в рамках дополнительной помощи Украине в сфере безопасности, передает пресс-служба посольства США.
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Партия боеприпасов – часть дополнительной помощи в размере $60 млн, которую президент США Джо Байден направил в Украину в августе 2021-го.
В американском посольстве подчеркнули – помощь "демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины". С 2014 года Штаты предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более $2,5 млрд.
- 17 сентября 2021-го Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине.
- 14 сентября журнал Politico написал, что CША могут отправить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол". Турция предлагает Украине купить свои системы ПВО.
- 10 октября в Украину прибыла первая партия помощи, 18 октября – вторая партия, 22-го – третья.
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