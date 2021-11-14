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В Украину прибыла четвертая партия помощи от США: 80 000 кг боеприпасов – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2021, 21:58
В Украину прибыла четвертая партия помощи от США: 80 000 кг боеприпасов – фото - Фото
Партия боеприпасов (Фото - пресс-служба посольства США в Украине)

Сегодня, 14 ноября, Украина получила от США около 80 000 кг боеприпасов. Это была четвертая поставка Штатов в рамках дополнительной помощи Украине в сфере безопасности, передает пресс-служба посольства США.

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Партия боеприпасов – часть дополнительной помощи в размере $60 млн, которую президент США Джо Байден направил в Украину в августе 2021-го.

В американском посольстве подчеркнули – помощь "демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины". С 2014 года Штаты предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более $2,5 млрд.

В Украину прибыла четвертая партия помощи от США: 80 000 кг боеприпасов – фото

В Украину прибыла четвертая партия помощи от США: 80 000 кг боеприпасов – фото

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Оксана Житнюк
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боеприпасы ВСУ армия вооружение джо байден
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