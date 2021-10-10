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В Украину прибыла дополнительная военная помощь от правительства США: фото

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2021, 17:43
В Украину прибыла дополнительная военная помощь от правительства США: фото - Фото
Фото: Минобороны

Сегодня в Украину прибыл из США дополнительный груз помощи для обеспечения безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Как отмечается, помощь предоставлена в рамках договоренностей, достигнутых с американским правительством во время недавнего визита в США президента Владимира Зеленского.

Кроме ранее согласованного объема на сумму $250 млн, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на $60 млн.

В Украину прибыла дополнительная военная помощь от правительства США: фото

В Украину прибыла дополнительная военная помощь от правительства США: фото

В Украину прибыла дополнительная военная помощь от правительства США: фото

В Украину прибыла дополнительная военная помощь от правительства США: фото

Грузы будут поступать несколькими партиями.

В целом, начиная с 2014 года Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более $2 млрд.

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Наталия Медведева
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минобороны армия военная помощь
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