В Украину прибыла дополнительная военная помощь от правительства США: фото

Сегодня в Украину прибыл из США дополнительный груз помощи для обеспечения безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, помощь предоставлена в рамках договоренностей, достигнутых с американским правительством во время недавнего визита в США президента Владимира Зеленского.

Кроме ранее согласованного объема на сумму $250 млн, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на $60 млн.

Грузы будут поступать несколькими партиями.

В целом, начиная с 2014 года Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более $2 млрд.

17 сентября Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине.

14 сентября 2021 года журнал Politico написал, что CША могут отправить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол". Турция предлагает Украине купить свои системы ПВО.

Читайте также: Цель – "клуб одного миллиарда". Кулеба рассказал, над чем работает в отношениях с США

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.