В Украину прибыла дополнительная военная помощь от правительства США: фото
Сегодня в Украину прибыл из США дополнительный груз помощи для обеспечения безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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Как отмечается, помощь предоставлена в рамках договоренностей, достигнутых с американским правительством во время недавнего визита в США президента Владимира Зеленского.
Кроме ранее согласованного объема на сумму $250 млн, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на $60 млн.
Грузы будут поступать несколькими партиями.
В целом, начиная с 2014 года Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более $2 млрд.
- 17 сентября Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине.
- 14 сентября 2021 года журнал Politico написал, что CША могут отправить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол". Турция предлагает Украине купить свои системы ПВО.
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