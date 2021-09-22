Цель – "клуб одного миллиарда". Кулеба рассказал, над чем работает в отношениях с США

Украина работает над тем, чтобы присоединиться к клубу стран, которые ежегодно получают военную поддержки от США на уровне от $1 млрд. Об этом LIGA.net сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который сейчас находится с визитом в США.

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"Я уже начал говорить об этом с Конгрессом США и Администрацией президента США. А именно: я думаю, уровень финансовой поддержи со стороны США Украине должен достигнуть $1 млрд. Это должно произойти в ближайшие годы. И есть много сил в Конгрессе, которые это поддерживают", – сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что "это не случится сейчас". "Но мы над этим работаем. При этом значительная сумма должна идти именно в сектор безопасности. Ведь, знаете, клуб стран, которые получают от США больше миллиарда, – это клуб избранных, куда попасть крайне важно. Мы над этим работаем", – сказал министр.

Отвечая на вопрос, насколько реалистичной является идея получить для Украины современные системы противовоздушной обороны в США, министр ответил: "Это топ-тема, мы работаем над этим. Я бы не занимался этой работой, если бы считал, что это невозможно". "Обратите внимание, как нервно на это реагирует Россия. Они хотят, чтобы мы были слабыми. А мы хотим быть сильными. Поэтому мы будем работать с США и другими странами над этим", – сказал Кулеба.

14 сентября 2021 года журнал Politico написал, что CША могут отправить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол". Турция предлагает Украине купить свои системы ПВО.

22 сентября комитет Палаты представителей Конгресса США предложил Конгрессу утвердить военную помощь Украине, увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО и обязать президента США Джо Байдена ввести санкции за трубопровод Северный поток-2.

Вадим Ребрина , Петр Шуклинов

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