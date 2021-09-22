Цель – "клуб одного миллиарда". Кулеба рассказал, над чем работает в отношениях с США
Украина работает над тем, чтобы присоединиться к клубу стран, которые ежегодно получают военную поддержки от США на уровне от $1 млрд. Об этом LIGA.net сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который сейчас находится с визитом в США.
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"Я уже начал говорить об этом с Конгрессом США и Администрацией президента США. А именно: я думаю, уровень финансовой поддержи со стороны США Украине должен достигнуть $1 млрд. Это должно произойти в ближайшие годы. И есть много сил в Конгрессе, которые это поддерживают", – сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что "это не случится сейчас". "Но мы над этим работаем. При этом значительная сумма должна идти именно в сектор безопасности. Ведь, знаете, клуб стран, которые получают от США больше миллиарда, – это клуб избранных, куда попасть крайне важно. Мы над этим работаем", – сказал министр.
Отвечая на вопрос, насколько реалистичной является идея получить для Украины современные системы противовоздушной обороны в США, министр ответил: "Это топ-тема, мы работаем над этим. Я бы не занимался этой работой, если бы считал, что это невозможно". "Обратите внимание, как нервно на это реагирует Россия. Они хотят, чтобы мы были слабыми. А мы хотим быть сильными. Поэтому мы будем работать с США и другими странами над этим", – сказал Кулеба.
- 14 сентября 2021 года журнал Politico написал, что CША могут отправить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол". Турция предлагает Украине купить свои системы ПВО.
- 22 сентября комитет Палаты представителей Конгресса США предложил Конгрессу утвердить военную помощь Украине, увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО и обязать президента США Джо Байдена ввести санкции за трубопровод Северный поток-2.
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