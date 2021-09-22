Войска в Польше, титан из Украины, $300 млн, санкции: что внесли в оборонный бюджет США

Конгрессу США предлагают утвердить военную помощь Украине, увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО и обязать президента США Джо Байдена ввести санкции за трубопровод Северный поток-2. Соответствующие поправки к оборонному бюджету США принял комитет Палаты представителей Конгресса США, сообщает Голос Америки.

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Комитет утвердил оборонную помощь Украине в 2022 году в размере $300 млн.

В законопроекте предлагается увеличить присутствие войск США в Польше, Румынии и странах Балтии.

Комитет поддержал две поправки о санкциях против СП-2. Первая, внесенная двухпартийной группой конгрессменов, обязывает президента США ввести санкции против всех компаний и лиц, причастных к планированию, строительству и введению в действие СП-2, и запрещает освобождать от санкций по каким-либо поводам. Вторая правка требует от Пентагона и Госдепартамента предоставить детальный отчет о финансовых преимуществах для России от запуска СП-2 и о рисках, которые он создает для Украины, Европы и НАТО.

Комитет одобрил поправку, которая предлагает усилить сотрудничество с титановой индустрией Украины вместо использования титана из России и Китая.

Также оборонный бюджет предполагает усиление санкций против России. Предлагается запретить американским гражданам операции с российскими гособлигациями как на первичном, так и на вторичном рынках в ответ на вмешательство России в американские выборы.

Еще одна одобренная поправка требует от Белого дома определить, попадают ли под персональные санкции 35 россиян, среди которых премьер РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, бизнесмены Роман Абрамович и Олег Дерипаска, руководитель Газпрома Алексей Миллер, руководитель Роснефти Игорь Сечин, пропагандисты Владимир Соловьев, Константин Эрнст, Маргарита Симоньян и другие.

Проект оборонного бюджета должны принять Палата представителей и Сенат, он вступит в силу после подписания президентом США.

14 сентября 2021 года журнал Politico написал, что CША могут отправить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол". Турция предлагает Украине купить свои системы ПВО.

17 сентября стало известно, что Конгресс предлагает увеличить военную помощь Украине до $300 млн.

Денис Юдин

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