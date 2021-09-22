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Войска в Польше, титан из Украины, $300 млн, санкции: что внесли в оборонный бюджет США

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22.09.2021, 12:45
Войска в Польше, титан из Украины, $300 млн, санкции: что внесли в оборонный бюджет США - Фото
Капитолий, конгресс США (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Конгрессу США предлагают утвердить военную помощь Украине, увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО и обязать президента США Джо Байдена ввести санкции за трубопровод Северный поток-2. Соответствующие поправки к оборонному бюджету США принял комитет Палаты представителей Конгресса США, сообщает Голос Америки.

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Комитет утвердил оборонную помощь Украине в 2022 году в размере $300 млн.

В законопроекте предлагается увеличить присутствие войск США в Польше, Румынии и странах Балтии.

Комитет поддержал две поправки о санкциях против СП-2. Первая, внесенная двухпартийной группой конгрессменов, обязывает президента США ввести санкции против всех компаний и лиц, причастных к планированию, строительству и введению в действие СП-2, и запрещает освобождать от санкций по каким-либо поводам. Вторая правка требует от Пентагона и Госдепартамента предоставить детальный отчет о финансовых преимуществах для России от запуска СП-2 и о рисках, которые он создает для Украины, Европы и НАТО.

Комитет одобрил поправку, которая предлагает усилить сотрудничество с титановой индустрией Украины вместо использования титана из России и Китая.

Также оборонный бюджет предполагает усиление санкций против России. Предлагается запретить американским гражданам операции с российскими гособлигациями как на первичном, так и на вторичном рынках в ответ на вмешательство России в американские выборы.

Еще одна одобренная поправка требует от Белого дома определить, попадают ли под персональные санкции 35 россиян, среди которых премьер РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, бизнесмены Роман Абрамович и Олег Дерипаска, руководитель Газпрома Алексей Миллер, руководитель Роснефти Игорь Сечин, пропагандисты Владимир Соловьев, Константин Эрнст, Маргарита Симоньян и другие.

Проект оборонного бюджета должны принять Палата представителей и Сенат, он вступит в силу после подписания президентом США.

Денис Юдин
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военная помощь Украине санкции против россии северный поток-2 конгресс сша оборонный бюджет США
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