В Украину прибыла третья партия американского оружия: фото
22.10.2021, 21:48
Фото: twitter.com/DefenceU
В Украину прибыла третья, заключительная, партия дополнительной технической помощи от правительства США для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Минобороны Украины в Twitter.
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Помощь включает боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинскую продукцию и другое на сумму в $60 млн, сообщили в министерстве.
- 17 сентября Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине.
- 14 сентября 2021 года журнал Politico написал, что CША могут отправить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол". Турция предлагает Украине купить свои системы ПВО.
- 10 октября в Украину прибыла первая партия помощи. 18 октября – вторая партия.
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