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В Украину прибыла третья партия американского оружия: фото

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 21:48
В Украину прибыла третья партия американского оружия: фото - Фото
Фото: twitter.com/DefenceU

В Украину прибыла третья, заключительная, партия дополнительной технической помощи от правительства США для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Минобороны Украины в Twitter.

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Помощь включает боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинскую продукцию и другое на сумму в $60 млн, сообщили в министерстве.

В Украину прибыла третья партия американского оружия: фото

В Украину прибыла третья партия американского оружия: фото

В Украину прибыла третья партия американского оружия: фото

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Вадим Ребрина
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ВСУ вооружение
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