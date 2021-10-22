В Украину прибыла третья партия американского оружия: фото

В Украину прибыла третья, заключительная, партия дополнительной технической помощи от правительства США для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Минобороны Украины в Twitter.

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Помощь включает боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинскую продукцию и другое на сумму в $60 млн, сообщили в министерстве.

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Вадим Ребрина

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