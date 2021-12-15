Джонсон: Вторжение России в Украину будет катастрофой для всего мира

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторжение России в Украину будет катастрофой для всего мира, а новый канцлер Германии Олаф Шольц предупредил РФ, что ей придется заплатить "высокую цену" в случае эскалации. Об этом сообщает Reuters.

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Джонсон, выступая перед британским парламентом, заявил, что российское вторжение в Украину будет "катастрофическим не только для России и Украины, но и для всего мира" и приведет к "чрезвычайно жесткому" пакету экономических санкций со стороны Великобритании и союзников.

"Если бы Россия была настолько опрометчивой и безумной, чтобы вторгнуться на суверенную территорию Украины, то наши союзники применяли бы чрезвычайно жесткий пакет экономических санкций со стороны Великобритании", – сказал он, добавив, что предупредил об этом президента РФ Владимира Путина во время телефонного разговора в понедельник.

Также он добавил, что "неизбежно будет наращивание сил НАТО в периферийных регионах".

Во время сегодняшнего выступления в Бундестаге Шольц сказал, что Германия "с большой озабоченностью" наблюдает за ситуацией с безопасностью на российско-украинской границе.

"Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену, и мы будем единогласны с нашими европейскими партнерами и нашими трансатлантическими союзниками", – сказал он, добавив, что по-прежнему хочет диалога с Россией.

Оксана Житнюк

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