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Джонсон позвонил Путину: Дестабилизирующие действия будут иметь серьезные последствия

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 18:37
Джонсон позвонил Путину: Дестабилизирующие действия будут иметь серьезные последствия - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA-EFE/JESSICA TAYLOR)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого выразил глубокую озабоченность Соединенного Королевства наращиванием российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

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Джонсон подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины. Он предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия.

Британский премьер также отметил важность диалога по международной и региональной безопасности. Джонсон и Путин согласились, что все стороны должны уважать условия минских соглашений, говорится в сообщении.

  • 7 декабря 2021 года состоялись переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
  • В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль изложил свою версию итогов переговоров.
  • Байден также анонсировал возможную встречу представителей США и стран НАТО с представителями России.
  • Вчера был обнародован проект заявления послов G7. В нем сказано, что Россия столкнется с масштабными последствиями и заплатит высокую цену, если нападет на Украину.

Читайте также: Россия заплатит ужасную цену в случае вторжения в Украину – Байден

Вадим Ребрина
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Россия владимир путин Борис Джонсон
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