Джонсон позвонил Путину: Дестабилизирующие действия будут иметь серьезные последствия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого выразил глубокую озабоченность Соединенного Королевства наращиванием российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

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Джонсон подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины. Он предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия.

Британский премьер также отметил важность диалога по международной и региональной безопасности. Джонсон и Путин согласились, что все стороны должны уважать условия минских соглашений, говорится в сообщении.

7 декабря 2021 года состоялись переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль изложил свою версию итогов переговоров.

Байден также анонсировал возможную встречу представителей США и стран НАТО с представителями России.

Вчера был обнародован проект заявления послов G7. В нем сказано, что Россия столкнется с масштабными последствиями и заплатит высокую цену, если нападет на Украину.

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Вадим Ребрина

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