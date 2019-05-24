Члены Бундестага были в Крыму по дипломатическим паспортам - Bild

Президент РФ в захваченном Крыму (иллюстративное фото - ЕРА)

Когда в апреле 2019 года три депутата Бундестага от правопопулистской партии Альтернатива для Германии слетали из Москвы во временно оккупированный Россией Крым на некий "экономический форум", они сделали это по дипломатическим паспортам. Об этом пишет немецкое издание Bild, показывая фото визитеров.

Газета сообщает, что эта троица нарушила правила для чиновников ФРГ, которые запрещают им использовать такие паспорта для частных поездок. Тем более, что в нарушении признался один из депутатов, Удо Хеммельгарн: по его словам, в Крыму он побывал по диппаспорту, не получая российскую визу.

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Правительство Германии ранее уже критиковало подобные выходки местных политиков из числа кремлевских лоббистов.

В реадкции Bild задаются вопросом, накажут ли членов АдГ за такое нарушение.

Тем временем россияне хотят утилизировать захваченную военную технику Украины на полуострове. Киев заявил, что оккупанты используют в Крыму средства гибридной депортации.

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