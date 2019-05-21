На мурале с Путиным в Крыму появилось послание 18+ к ФСБ: фото

Фото: ru.krymr

Утром 21 мая в оккупированном РФ Симферополе на мурале с изображением российского президента Владимира Путина появилось граффити с посланием к ФСБ России. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Неизвестные нанесли на мурал трафаретную надпись 100х150 см "ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, с***".

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Вероятно, речь идет об известном первом ходе в шахматах - передвижение пешки с поля е2 на е4.

Портрет Путина изображен на фасаде дома №11 по улице Александра Невского. Место оцеплено российскими силовиками.

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