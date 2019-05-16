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16.05.2019, 18:00

Оккупанты используют в Крыму гибридную депортацию

Оккупанты используют в Крыму гибридную депортацию - Фото
Изет Гданов (скриншот из видеозаписи)

Зампредставителя президента Украины в АР Крым сравнил современную политику России с депортацией 1944 года

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Российские оккупанты в Крыму используют в Крыму средства гибридной депортации. Об этом сообщил заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов сегодня, 16 мая, в Херсоне, передает Укринформ

"Они уничтожают украинский народ – крымских татар, этнических украинцев, заставляя покидать Крым. И так же, как это было в 1944 году, завозят из России людей для того, чтобы заменить людей в Крыму, чтобы показать, что нет тут никакого сопротивления и все здесь за российскую власть", - сказал Гданов. 

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Он добавил, что в 2014 году крымскотатарский народ массово выступал против оккупационной власти, как делал это в 1944. 

Вчера, 15 мая, в дом лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева в Бахчисарае приходили силовики оккупационной администрации РФ в Крыму. Они выясняли данные его приемного сына, утверждая, что он якобы подозревается в причастности к террористической деятельности.

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Теги: Крым, оккупанты, депортация, изет гданов, 1944 год
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