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16.05.2019, 10:58

Оккупанты в Крыму пришли к Джемилеву со списками о "террористах"

Оккупанты в Крыму пришли к Джемилеву со списками о "террористах" - Фото
Мустафа Джемилев (фото - LIGA.net)

18 мая - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Глава Меджлиса Рефат Чубаров не исключает новых провокаций оккупантов под эту дату.

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В дом лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева в Бахчисарае приходили силовики оккупационной администрации РФ в Крыму. Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Это произошло вчера, 15 мая.

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"Полицейские" приходили в дома крымских татар и опрашивали жителей по неким спискам. Выясняли личные данные приемного сына Джемилева Эльдара, заявив, что все лица в списке - "подозреваемые в причастности к террористической деятельности".

В сентябре ЕСПЧ проведет слушания по делу о нарушении прав человека в Крыму.

Ранее Джемилев утверждал, что российский лидер Владимир Путин в своем кругу якобы признает ошибку с оккупацией Крыма.

Читайте также: Россия тайно переселила в Крым около миллиона человек - Джемилев

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Теги: Крым, репрессии, Мустафа Джемилев, обыски, оккупация
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