Джемилев: Путин в своем кругу признает ошибку с оккупацией Крыма

Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент России Владимир Путин в своем кругу уже высказывает сожаление о том, что приказал оккупировать Крым. Об этом со ссылкой на свои источники заявил народный депутат, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире телеканала Прямой.

По мнению Джемилева, Путин полагал, что мир "проглотит" ситуацию с оккупацией Крыма точно так же, как это произошло в случае с Грузией. Но он ошибся и теперь сожалеет об этом.

Реклама

Джемилев сказал, что к нему уже обращаются различные спецслужбы с вопросом, как Путин мог бы уйти из Крыма, не потеряв лица. Лидер крымскотатрского народа говорит, что такого пути не существует, а публично признать, что совершил ошибку, Путин не в состоянии.

"Он, кстати, в своем кругу об этом уже и говорит. Это у нас точные сведения... Говорит так, я вам точно скажу. Это проверенные источники. Он говорит: "Мы с Крымом совершили ошибку, но этого мы признавать не будем ". Вот такая вот концепция", - сказал Джемилев, добавив, что для Путина, который создал себе имидж "собирателя русских земель", уйти из Крыма - это политическое харакири.

По мнению Джемилева, вернуть Крым можно только с помощью усиления давления.

Читайте также: Чубаров о поездке Путина в Крым: Вора тянет на место преступления