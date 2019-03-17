Чубаров о поездке Путина в Крым: Вора тянет на место преступления

Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что 18 марта, когда президент страны-агрессора России Владимир Путин приедет во временно оккупированный Крым, "в сотнях тысячах крымских семьях его имя будет проклято". Об этом он заявил у себя в Facebook.

"Завтра, 18 марта, Путин планирует приехать в Крым. Общеизвестно, что преступника всегда тянет на место совершения им преступления. Путин подтверждает эту аксиому с завидным упорством, вновь и вновь посещая Крым, злодейски сворованный им в феврале – марте 2014 года. Международный преступник, вор и бандит Путин завтра будет ходить по моей родной земле, на которую я не могу уже ступить вот уже 1716-й день", - сказал Чубаров.

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По его словам, "пять лет нестерпимо продолжающейся российской оккупации Крыма, десятки похищенных и убитых крымских татар, сотни незаконно лишенных свободы крымских татар и украинцев, целенаправленное уничтожение исторических памятников, вытеснение коренного народа полуострова, милитаризация полуострова - лишь малая толика того, что, безусловно, приведет Путина на скамью подсудимых международного трибунала".

17 марта 2019 года сообщалось, что Путин на пятый год оккупации посетит аннексированный РФ Крым.