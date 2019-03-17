Пять лет оккупации Крыма: Путин летит в Севастополь

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент страны-агрессора России Владимир Путин посетит временно оккупированный Крым и Севастополь завтра, 18 марта. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

"Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции - Таврической ТЭС и подстанции Порт в Тамани. В Севастополе президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах и 1941-1944 годах Малахов курган", - отметили в пресс-службе Кремля.

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Запланирована его встреча в Симферополе с представителями общественности по случаю пятой аннексии украинского полуострова.

16 марта 2019 года глава оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов заявил, что захват украинского полуострова произошел под личным руководством Путина.

Госсекретарь США Майк Помпео недавно заявил, что мир помнит циничную ложь России, к которой она прибегала для оправдания агрессии и аннексии Крыма.