Аксенов заявил, что Путин лично руководил захватом Крыма

Глава оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов заявил, что захват украинского полуострова произошел под личным руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом Аксенов заявил во время мероприятия по случаю 5-й годовщины аннексии Крыма, сообщает Hromadske.

"Уверен, что все это произошло, конечно, благодаря воле крымчан, мужеству крымчан, тех, кто в 2014 году сделал свой исторический выбор, при поддержке всех граждан РФ, при поддержке всех органов власти РФ - законодательной, исполнительной - и, конечно, под руководством нашего президента, нашего лидера Владимира Владимировича Путина", - сказал Аксенов.

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"Мы решали вопрос цивилизационного выбора. Мы хотели быть вместе с исторической родиной - Россией. Мы не ставили условий и ничего не требовали. Но ничего бы не получилось, если бы наш президент Владимир Владимирович Путин лично не руководил этой операцией и не принимал лично решения, от которых зависели судьбы крымчан и севастопольцев", - добавил он.

Госсекретарь США Майк Помпео недавно заявил, что мир помнит циничную ложь России, к которой она прибегала для оправдания агрессии и аннексии Крыма.