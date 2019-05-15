Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.05.2019, 14:58

Евросуд сообщил, когда рассмотрит еще один иск Украины против РФ

Евросуд сообщил, когда рассмотрит еще один иск Украины против РФ - Фото
ЕСПЧ (фото - EPA)

Заседание ЕСПЧ по приему заявления 20958/14 (по Крыму) назначено на 11 сентября

Реклама
Реклама

Европейский суд по правам человека рассмотрит иск Украины против России по Крыму 11 сентября. Об этом сообщил заместитель министра юстиции — Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина в Facebook.

"Только что секретариат уполномоченного по правам ЕСПЧ получил письмо, которое мы ждали с февраля этого года. Заседание суда по приему заявления 20958/14 (по Крыму) назначено на 11 сентября 2019 года", - написал он, опубликовав часть упомянутого письма.

Реклама

"Держим кулаки и скрещенные пальцы, чтобы в этот раз оно состоялось", - добавил Лищина.

10 мая в Гамбурге прошли первые слушания по делу о захвате Россией украинских моряков и их кораблей в Черном море. Решение будет объявлено 25 мая.

В Министерстве иностранных дел ожидают, что решение Трибунала в Гамбурге будет в пользу Украины, поскольку у судей не возникло никаких дополнительных вопросов к представителям украинской стороны. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, Крым, еспч
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 