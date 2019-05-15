Евросуд сообщил, когда рассмотрит еще один иск Украины против РФ

ЕСПЧ (фото - EPA)

Европейский суд по правам человека рассмотрит иск Украины против России по Крыму 11 сентября. Об этом сообщил заместитель министра юстиции — Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина в Facebook.

"Только что секретариат уполномоченного по правам ЕСПЧ получил письмо, которое мы ждали с февраля этого года. Заседание суда по приему заявления 20958/14 (по Крыму) назначено на 11 сентября 2019 года", - написал он, опубликовав часть упомянутого письма.

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"Держим кулаки и скрещенные пальцы, чтобы в этот раз оно состоялось", - добавил Лищина.

10 мая в Гамбурге прошли первые слушания по делу о захвате Россией украинских моряков и их кораблей в Черном море. Решение будет объявлено 25 мая.

В Министерстве иностранных дел ожидают, что решение Трибунала в Гамбурге будет в пользу Украины, поскольку у судей не возникло никаких дополнительных вопросов к представителям украинской стороны.