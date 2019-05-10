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10.05.2019, 20:28

Трибунал ООН: МИД прогнозируют победу Украины по иску против РФ

Трибунал ООН: МИД прогнозируют победу Украины по иску против РФ - Фото
Елена Зеркаль (фото - president.gov.ua)

Зеркаль подчеркнула, что "есть все основания считать, что суд примет решение в пользу Украины"

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В Министерстве иностранных дел ожидают, что решение Трибунала в Гамбурге будет в пользу Украины, поскольку у судей не возникло никаких дополнительных вопросов к представителям украинской стороны. Об этом сказала заместитель главы МИД Елена Зеркаль, передает Укринформ.

"Мы ожидаем, что 25 мая будет принято решение трибунала об освобождении трех украинских военных кораблей, а также 24 членов экипажа, и они вернутся в Украину, где мы их очень ждем", - сказала она.

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Зеркаль подчеркнула, что "есть все основания считать, что суд примет решение в пользу Украины".

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Сегодня в Гамбурге прошли первые слушания по делу о захвате Россией украинских моряков и их кораблей в Черном море. 

Выступая на слушаниях в Гамбурге, представитель Украины профессор Альфред Соонс заявил, что захват, продолжающееся задержание судов ВМС Украины Россией, а также уголовное преследование членов экипажей является прямым нарушением иммунитета военных судов.

Он также подчеркнул, что, несмотря на отказ Москвы от полноценного участия в трибунале об атаке ВМС России на корабли ВМС Украины в Черном море, суд ООН обладает юрисдикцией по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей.

Решение Трибунала будет объявлено 25 мая.

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Теги: суд, МИД, елена зеркаль, украинские моряки, трибунал оон
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