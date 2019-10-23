В Германии требуют отменить санкции против России

Кремль (фото - ЕРА)

Депутаты германского бундестага от правопопулистской партии Альтернатива для Германии (АдГ) потребовали отменить санкции против России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Санкционная политика Евросоюза против России провалилась. Она не только не достигла своей цели, но и мешает политическому урегулированию украинского конфликта", - отметил первый исполнительный секретарь фракции АдГ Бернд Бауман.

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Он считает, что участие Берлина в санкциях противоречит интересам Германии, так как они "нанесли большой урон немецкой экономике" и в результате стоили десятков тысяч рабочих мест.

Политический ущерб политик назвал тоже огромным: если раньше у Германии и России были хорошие отношения, то "теперь они подорваны".

Согласно подсчетам Юлиана Хинца из Института мировой экономики в Киле (IfW), гипотетические финансовые потери, точнее упущенная в результате спада в международной торговле выгода, составляют для Германии примерно 700 млн евро в месяц.

Секретарь фракции АдГ призвал правительство Германии при первой же возможности голосовать в Европейском совете против продления санкций.

По словам Баумана, АдГ придерживается позиции, что предприятиям должны быть "компенсированы потери от политически мотивированного снижения оборота и прибыли".