Санкции против России: в Берлине не хотят поэтапной отмены

Ангела Меркель и Штеффен Зайберт (Фото: EPA)

Обмен пленными и разрядка напряженности в районе Станицы Луганской - "позитивные сигналы", но их недостаточно, чтобы начать отмену санкций Европейского союза против России, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает DW.

"Позиция правительства ФРГ остается неизменной: необходимы существенные позитивные сдвиги в деле реализации минских договоренностей, чтобы начинать думать об отмене санкций", - заявил он. Таким сдвигом, по словам Зайберта, могло бы быть соблюдение режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения и отвод от нее тяжелого вооружения.

Ранее депутат Бундестага от социал-демократов Бернд Вестфаль предложил Германии и Франции вместе дать импульс процессу урегулирования на востоке Украины и хотя бы символически начать отменять санкции. Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль ответил на это, что санкции вводили не Германия и Франция, а ЕС, и именно ЕС будет решать, есть ли основания для пересмотра позиции. Пока что никакой поэтапной отмены санкций не предусмотрено.

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