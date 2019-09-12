Евросоюз на полгода продлил санкции против РФ

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Евросоюз на шесть месяцев продлил действие санкций против 170 россиян и 44 российских организаций за действия против территориальной целостности Украины. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Санкции продлены до 15 марта 2020 года.

Они включают замораживание активов и ограничение поездок.

20 июня Европейский Совет помимо "годового" пакета крымских санкций против РФ, на шесть месяцев продлил секторальные санкции ЕС против России - связанные с неисполнением минских соглашений.

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