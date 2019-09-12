Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Евросоюз на полгода продлил санкции против РФ

Евросоюз на полгода продлил санкции против РФ - Фото
Фото: pixabay.com
12.09.2019, 15:11

Санкции включают замораживание активов и ограничение поездок

Евросоюз на шесть месяцев продлил действие санкций против 170 россиян и 44 российских организаций за действия против территориальной целостности Украины. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Санкции продлены до 15 марта 2020 года.

Они включают замораживание активов и ограничение поездок.

20 июня Европейский Совет помимо "годового" пакета крымских санкций против РФ, на шесть месяцев продлил секторальные санкции ЕС против России - связанные с неисполнением минских соглашений. 

Читайте также: США ввели санкции против следователей из РФ за пытки верующих

Напишите нам
Россия санкции евросоюз
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 