США ввели санкции против следователей из РФ за пытки верующих

Конгресс США (фото - pixabay.com)

Сегодня, 10 сентября, Госдепартамент США объявил о введении санкций против начальника Сургутского следственного отдела Следственного комитета России Владимира Ермолаева и старшего следователя того же ведомства Степана Ткача. Соответствующее объявление опубликовано на сайте ведомства.

По данным Госдепа, следователи причастны к пыткам и жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению с последователями Свидетелей Иеговы в Сургуте. Отмечается, что по меньшей мере семерых представителей религиозной организации пытали, используя удушение, поражение электрическим током и жестокие избиения.

"Эта жестокость резко контрастирует с мирными практиками Свидетелей Иеговы, которые были подвергнуты уголовному преследованию за свои религиозные убеждения в России после решения Верховного суда 2017 года, ошибочно объявившего их "экстремистской организацией", - говорится в документе.

По данным Госдепа, дома последователей Свидетелей Иеговы обыскивают, их литературу и имущество изымают, а самих их подвергают длительным допросам. В 2018 году было задержано как минимум 47 членов этой общины, в отношении 72 было начато расследование, говорится в документе.

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ по иску Минюста РФ признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда РФ 17 июля 2017 года признала это решение законным.

16 мая управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции против пяти человек и юридического лица в соответствии с законом Магнитского.

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