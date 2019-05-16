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16.05.2019, 22:12

Новые санкции США по закону Магнитского: против кого и за что

Новые санкции США по закону Магнитского: против кого и за что - Фото
Минюст США (фото - Erlend Bjørtvedt)

Ограничения введены против пятерых человек

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Сегодня, 16 мая, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции против пяти челвоек и юридического лица в соответствии с законом Магнитского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В результате общее число лиц или организаций, на которых наложены ограничения ОФАК в соответствии с законом Магнитского, достигло 55.

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В числе новых лиц, попавших в санкционный список следователь Следкома РФ Елена Трикуля (за дело Магнитского), замначальника следкома МВД РФ Геннадий Карлов (за дело Магнитского), командир спецгруппы быстрого реагирования "Терек" в Чечне Абузаед Висмурадов (за пытки и убийства активистов и представителей ЛГБТ), глава ИК-7 в Карелии Сергей Коссиев (за пытки заключенных), экс-замкомандира Северного батальона в Чечне - личной охраны Рамзана Кадырова - Руслан Геремеев (пытки, внесудебные расправы, возможный организатор убийства Бориса Немцова).

2 мая сообщалось, что Палата общин парламента Британии приняла в последнем чтении закон о санкциях и включила в него свой варинат "закона Магнитского" и статью о раскрытии имен владельцев фирм в офшорах в британских заморских территориях.

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Теги: список магнитского, санкции, минюст сша
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