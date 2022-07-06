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Немецкая партия призвала запустить Северный поток-2. Шольц назвал ее "партией России"

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 23:35
Немецкая партия призвала запустить Северный поток-2. Шольц назвал ее
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Бундестаге назвал правопопулистскую партию Альтернатива для Германии (АдГ) "партией России". Об этом сообщает DW.

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Так Шольц отреагировал на вопрос депутата АдГ, который назвал наложенные на РФ санкции бесполезными и потребовал ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток–2.

"АдГ – это не только правопопулистская партия, но и партия России", – сказал канцлер.

Он подтвердил, что Германия готовится к отказу от российских нефти и газа и создает необходимую для этого инфраструктуру. Этот шаг, по словам канцлера, позволит достичь "реальной энергетической безопасности Германии в интересах всех граждан".

  • 6 июля фракция Левой партии в бундестаге призвала снять санкции с энергосектора РФ и вернуться к запуску газопровода Северный поток-2.
Вадим Ребрина
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АдГ северный поток-2 олаф шольц
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