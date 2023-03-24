Правительство Германии обнародовало публичную часть нового пакета военной помощи Украине, уже переданного Силам обороны: там тяжелая инженерная техника, антидрон-сенсоры, пулеметы и другое.
По состоянию на 24 марта 2023 года передано:
→ три инженерные бронированные машины Pionierpanzer 2 Dachs ("Барсук") на базе немецкого танка Leopard 1;
→ 70 немецких единых пулеметов MG3 калибра 7,62×51 мм НАТО для установки на танки Leopard 2, БМП Marder и Dachs (ранее поставлено 30 единиц). Скорострельность Maschinengewehr 3 – до 1500 выстрелов в минуту, прицельная дальность – 200–1200 м;
→ запчасти для Leopard 2 и Marder;
→ 30 систем обнаружения дронов (ранее поставлено 60). Какие это системы и с какими параметрами неизвестно.
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С 1 января 2022 года военная помощь ФРГ украинским Силам обороны составляет более 2,7 млрд евро.
- 16 марта 2023 года Берлин отчитался о прошлом пакете помощи ВСУ: ракеты для MARS II и Iris-T, снаряды 155 мм и другое.
- Также в марте Германия договорилась о ремонте САУ для Украины в Словакии.
- В начале весны канцлера ФРГ Шольца на трибуне засмеяли "друзья Путина" (видео): он ответил, что ничего хорошего их не ждет.
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Видео: gundolf lehmann
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