Правительство Германии обнародовало публичную часть нового пакета военной помощи Украине, уже переданного Силам обороны: там тяжелая инженерная техника, антидрон-сенсоры, пулеметы и другое.

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По состоянию на 24 марта 2023 года передано:

→ три инженерные бронированные машины Pionierpanzer 2 Dachs ("Барсук") на базе немецкого танка Leopard 1;



→ 70 немецких единых пулеметов MG3 калибра 7,62×51 мм НАТО для установки на танки Leopard 2, БМП Marder и Dachs (ранее поставлено 30 единиц). Скорострельность Maschinengewehr 3 – до 1500 выстрелов в минуту, прицельная дальность – 200–1200 м;



→ запчасти для Leopard 2 и Marder;



→ 30 систем обнаружения дронов (ранее поставлено 60). Какие это системы и с какими параметрами неизвестно.

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С 1 января 2022 года военная помощь ФРГ украинским Силам обороны составляет более 2,7 млрд евро.

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Видео: gundolf lehmann

Євген Пилипенко

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