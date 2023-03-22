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Германия договорилась о ремонте САУ для Украины в Словакии – посол

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 14:29
Германия договорилась о ремонте САУ для Украины в Словакии – посол - Фото
Анка Фельдгузен (Фото: LIGA.net)

Германия заключила договор со Словакией на ремонт самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (САУ) для Украины. Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на брифинге.

"Этот процесс обслуживания, особенно Panzerhaubitze, в Словакии долго длился, но вчера был подписан в конце концов документ, так что сейчас эти Panzerhaubitze идут прямо в Словакию, то есть не так далеко", – сказала посол, отвечая на вопросы, какие возможности имеет Германия и западные союзники для ремонта украинских танков и их обслуживания.

По ее словам, Германия постоянно настаивает на том, чтобы вместе с танками и другим оружием проводились не только учения, но также предоставлялись запчасти и обслуживание техники.

  • 14 марта 2023 года в концерне Rheinmetall, одном из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе, заявили, что оборонная промышленность Европы не сможет удовлетворить потребности Сил обороны Украины в артиллерийских боеприпасах калибра 155 мм для освободительной войны против России, если правительства союзников не выделят достаточно средств на удвоение мощностей
  • 16 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поможет Украине в бесперебойной поставке боеприпасов.

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Мілана Головань
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Германия война военная помощь сау Анка Фельдгузен Panzerhaubitze 2000
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