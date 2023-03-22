Германия договорилась о ремонте САУ для Украины в Словакии – посол

Германия заключила договор со Словакией на ремонт самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (САУ) для Украины. Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на брифинге.

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"Этот процесс обслуживания, особенно Panzerhaubitze, в Словакии долго длился, но вчера был подписан в конце концов документ, так что сейчас эти Panzerhaubitze идут прямо в Словакию, то есть не так далеко", – сказала посол, отвечая на вопросы, какие возможности имеет Германия и западные союзники для ремонта украинских танков и их обслуживания.

По ее словам, Германия постоянно настаивает на том, чтобы вместе с танками и другим оружием проводились не только учения, но также предоставлялись запчасти и обслуживание техники.

14 марта 2023 года в концерне Rheinmetall, одном из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе, заявили, что оборонная промышленность Европы не сможет удовлетворить потребности Сил обороны Украины в артиллерийских боеприпасах калибра 155 мм для освободительной войны против России, если правительства союзников не выделят достаточно средств на удвоение мощностей

16 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поможет Украине в бесперебойной поставке боеприпасов.

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Мілана Головань

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