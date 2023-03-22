Германия договорилась о ремонте САУ для Украины в Словакии – посол
Германия заключила договор со Словакией на ремонт самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (САУ) для Украины. Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на брифинге.
"Этот процесс обслуживания, особенно Panzerhaubitze, в Словакии долго длился, но вчера был подписан в конце концов документ, так что сейчас эти Panzerhaubitze идут прямо в Словакию, то есть не так далеко", – сказала посол, отвечая на вопросы, какие возможности имеет Германия и западные союзники для ремонта украинских танков и их обслуживания.
По ее словам, Германия постоянно настаивает на том, чтобы вместе с танками и другим оружием проводились не только учения, но также предоставлялись запчасти и обслуживание техники.
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