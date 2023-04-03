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Rheinmetall строит свой центр возле границы с Украиной. Там будут обслуживать танки и САУ

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 09:04
Rheinmetall строит свой центр возле границы с Украиной. Там будут обслуживать танки и САУ - Фото
Танки Leopard 2 (Фото: EPA)

Немецкая оружейная компания Rheinmetall строит логистический центр в Румынии неподалеку от границы с Украиной, чтобы ремонтировать и обслуживать танки и самоходные артиллерийские установки. Об этом сообщил канал N-tv.

Сообщается, что в будущем Rheinmetall хочет обслуживать и ремонтировать вооружения из Украины в сервисно-логистическом центре в Румынии. 

Работы на площадке в окрестностях города Сату-Маре уже начались — это недалеко от границы с Украиной. Начало работы центра запланировано в апреле.

По словам представителя компании, объект будет играть центральную роль в поддержке оперативной готовности западных систем, которые получила Украина. 

В материале сказано, что речь идет о САУ, танках Leopard 2 и Challenger, бронированных машинах Marder и Fuchs, а также военных грузовиках.

"Ключевая задача для нас в Rheinmetall — оказать силам НАТО и Украине наилучшую возможную поддержку в этой критической ситуации", — сказал глава Rheinmetall Армин Паппергер. 

  • 9 февраля 2023 года Паппергер заявил, что Украина ведет переговоры о возможной покупке новейшего немецкого танка Panther KF51, который называют сильнейшим в мире.
  • 4 марта появилась информация о том, что в Украине планируется строительство завода Rheinmetall.
  • 14 марта гендиректор Rheinmetall заявил, что компания готова предоставить Украине столько снарядов, сколько нужно, но для этого необходимо удвоить производство в Европе.

Читайте также: Немецкий Rheinmetall построит два комплекса ПВО Skynex для Украины – Handelsblatt

Дмитро Гриниченко
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