Rheinmetall строит свой центр возле границы с Украиной. Там будут обслуживать танки и САУ
Немецкая оружейная компания Rheinmetall строит логистический центр в Румынии неподалеку от границы с Украиной, чтобы ремонтировать и обслуживать танки и самоходные артиллерийские установки. Об этом сообщил канал N-tv.
Сообщается, что в будущем Rheinmetall хочет обслуживать и ремонтировать вооружения из Украины в сервисно-логистическом центре в Румынии.
Работы на площадке в окрестностях города Сату-Маре уже начались — это недалеко от границы с Украиной. Начало работы центра запланировано в апреле.
По словам представителя компании, объект будет играть центральную роль в поддержке оперативной готовности западных систем, которые получила Украина.
В материале сказано, что речь идет о САУ, танках Leopard 2 и Challenger, бронированных машинах Marder и Fuchs, а также военных грузовиках.
"Ключевая задача для нас в Rheinmetall — оказать силам НАТО и Украине наилучшую возможную поддержку в этой критической ситуации", — сказал глава Rheinmetall Армин Паппергер.
- 9 февраля 2023 года Паппергер заявил, что Украина ведет переговоры о возможной покупке новейшего немецкого танка Panther KF51, который называют сильнейшим в мире.
- 4 марта появилась информация о том, что в Украине планируется строительство завода Rheinmetall.
- 14 марта гендиректор Rheinmetall заявил, что компания готова предоставить Украине столько снарядов, сколько нужно, но для этого необходимо удвоить производство в Европе.
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