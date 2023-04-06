Мельник: Военная помощь Германии – 0,1% ВВП, наши реальные потребности в 10 раз больше

Германия оказала Украине военную помощь на 0,1% ее ВВП, но если Берлин действительно хочет быть лидером на континенте, "нужно делать больше других: не один, а полтора или два процента". Об этом РБК-Украина сказал заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник, до этого – посол в ФРГ.

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Он указал, что, например, Эстония дала оружия на 1% от своего ВПП, то есть в десять раз больше.

По словам дипломата, Украине "очень хотелось бы, чтобы важные слова ("мы с вами столько, сколько потребуется". — Ред.) конкретизировались на практике".

"Например, такая помощь должна составлять 1% от ВВП ежегодно. Таким образом мы могли бы рассчитывать на то, что поддержка со стороны Германии составит не менее 38 млрд евро в год. Это более или менее отвечало бы нашим реальным потребностям на фронте", – отметил он.

И такой процент, добавил Мельник, – "нон-стоп до победы, и не потому, что мы такие бедные и несчастные жертвы, а потому что это отвечает национальным интересам самой Германии и других партнеров".

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Он указал, что западные союзники ожидают от Сил обороны успешного контрнаступления, чтобы ВСУ показали результат прямо сейчас: "А если оно будет только наполовину успешным? Потому что не будет хватать брони? Все хорошо понимают, что нас может ждать дальше".

По мнению замглавы МИД, есть определенный риск принуждения Киева к переговорам через дефицит вооружений.

"Когда наши партнеры могут сказать: "Ну вот, мы вам отдали последнюю рубашку, а вы все никак не можете организовать это контрнаступление". <...> Мне бы очень хотелось, чтобы... они это (обязательство "быть с вами столько...". – Ред.) расшифровали: мы гарантируем, что у ВСУ нет никаких ограничений в амуниции, что мы вылезем из кожи, все сделаем, но снаряды у вас будут", – резюмировал Мельник.

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