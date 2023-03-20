"Может". Данилов о риске, что Запад может влиять поставками оружия на военные планы Киева

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов признал, что существует некая вероятность, что в будущем союзники Украины могут влиять на ее действия и планы в освободительной войне против России масштабами поставок военной помощи. Такой ответ на соответствующий вопрос он дал в интервью Наталье Мосейчук.

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"Мы понимаем, что могут и такие вещи происходить. Но имейте в виду, что в цивилизованном мире тогда все всем будет известно [о таких попытках влияния]", – ответил он.

Данилов затем сослался на слова президента США Джо Байдена, что американцы "будут с нами до нашей победы, сколько бы времени это ни происходило", и на аналогичные слова лидеров других стран-союзниц.

"Они считают, что не будут нас подталкивать к тем или иным вещам, пока мы сами, как страна, не примем решения, будем или нет мы участвовать в тех или иных переговорах", – напомнил секретарь СНБО.

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Данилов признал, что есть опасения, что "не все на Западе сейчас понимают, что делать с Россией", но "там уже начинается дискуссия, что на этот вопрос нужно давать ответы, что такое победа".

Как выразился секретарь СНБО, на Западе необязательно понимают ситуацию лучше, чем в Украине, что "неоднократно" было доказано реальными событиями этой войны.

По его словам, формула "ни мира, ни войны" в плане возможной стагнации будущей ситуации между Россией и Украиной, – "это формула россиян", которые якобы хотят остановить боевые действия и зафиксировать нынешнее статус-кво.

"Потому что у них нет физической возможности сейчас нас уничтожить, и они хотят это остановить, чтобы перегруппироваться, взять где-то еще оружия, и начать новый процесс", – пояснил он.

Євген Пилипенко

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