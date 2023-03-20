UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Может". Данилов о риске, что Запад может влиять поставками оружия на военные планы Киева

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 11:48
Алексей Данилов (скриншот)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов признал, что существует некая вероятность, что в будущем союзники Украины могут влиять на ее действия и планы в освободительной войне против России масштабами поставок военной помощи. Такой ответ на соответствующий вопрос он дал в интервью Наталье Мосейчук.

"Мы понимаем, что могут и такие вещи происходить. Но имейте в виду, что в цивилизованном мире тогда все всем будет известно [о таких попытках влияния]", – ответил он.

Данилов затем сослался на слова президента США Джо Байдена, что американцы "будут с нами до нашей победы, сколько бы времени это ни происходило", и на аналогичные слова лидеров других стран-союзниц.

"Они считают, что не будут нас подталкивать к тем или иным вещам, пока мы сами, как страна, не примем решения, будем или нет мы участвовать в тех или иных переговорах", – напомнил секретарь СНБО.

Читайте также: Данилов о "конфликте" Зеленский–Залужный из-за Бахмута: Россия шатает, очень хочет Минск-3

Данилов признал, что есть опасения, что "не все на Западе сейчас понимают, что делать с Россией", но "там уже начинается дискуссия, что на этот вопрос нужно давать ответы, что такое победа".

Как выразился секретарь СНБО, на Западе необязательно понимают ситуацию лучше, чем в Украине, что "неоднократно" было доказано реальными событиями этой войны.

По его словам, формула "ни мира, ни войны" в плане возможной стагнации будущей ситуации между Россией и Украиной, – "это формула россиян", которые якобы хотят остановить боевые действия и зафиксировать нынешнее статус-кво.

"Потому что у них нет физической возможности сейчас нас уничтожить, и они хотят это остановить, чтобы перегруппироваться, взять где-то еще оружия, и начать новый процесс", – пояснил он.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война шантаж военная помощь Алексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 