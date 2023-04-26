"Глаза и уши Путина". Журналисты выявили десятки шпионов-дипломатов РФ в Северной Европе

Совместное расследование журналистов Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании выявило десятки российских шпионов среди бывших и действующих сотрудников диппредставительств РФ. Об этом написало финское издание Yle.

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Издание считает, что не менее трети сотрудников посольств России на самом деле являются разведчиками и работают в российской Службе внешней разведки (СВР), военной разведке (бывшая ГРУ) или ФСБ.

При этом, как считают эксперты из спецслужб, шпионы обычно занимают малозаметные дипломатические должности, так как это дает им больше возможностей для "основной работы" и одновременно гарантирует от какого бы то ни было уголовного преследования в случае провала.

По данным журналистов, финская Службы безопасности и разведки (SUPO) неоднократно срывала попытки вербовки живущих в Финляндии россиян, которые предпринимали такие "дипломаты".

Yle приводит несколько конкретных имен выявленных журналистами российских шпионов.

Среди них - Дмитрий Оторочкин, который был 3-м секретарем посольства РФ в Хельсинки с 2014 по 2018 год, а затем был переведен в посольство РФ в Копенгагене. Там он проработал до 2022 года, когда Дания признала его персоной нон грата.

Журналисты считают, что Оторочкин является сотрудником СВР.

Еще два выявленных российских шпиона, как удалось установить расследователям, были высланы из Финляндии в 2022 году (МИД страны официально не сообщает имена депортированных дипломатов РФ, только их количество).

Владимир Комаров до апреля 2022 года работал советником посольства РФ в Хельсинки. Его удалось выявить благодаря тому, что в российских базах данных адрес его регистрации совпадает с адресом штаб-квартиры ГРУ.

Еще один депортированный "подозреваемый" – Дмитрий Двиньянинов, который был референтом посла, а ранее работал в российском НИИ по разработке космической техники.

Публикации результатов журналистского расследования в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании будут продолжены в медиа всех перечисленных стран, сообщает издание.

30 марта в опубликованном ежегодном докладе Службы безопасности и разведки Финляндии говорилось, что SUPO удалось "значительно подорвать" активность российской агентуры в стране.

13 апреля в Швеции задержали гражданку РФ по подозрению в корпоративном шпионаже на нефтеперерабатывающем предприятии.

Сергій Бережний

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