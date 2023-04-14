В Швеции на нефтеперерабатывающем заводе задержали россиянку, подозревают шпионаж – TV4

13 апреля 2023 в Швеции на нефтеперерабатывающем заводе задержали гражданку России, об этом сообщил шведский телеканал TV4 Nyheterna.

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Канал сообщает, что операция по аресту россиянки проходила в условиях строгой секретности. Задержание произошло в городе Гетеборг на нефтеперерабатывающем заводе Preemraff.

Вероятно, речь идет о женщине, являющейся гражданкой России. Ее подозревают в корпоративном шпионаже на предприятии.

В пресс-службе Preemraff подтвердили, что на заводе проводилась полицейская операция. По словам пресс-менеджера, задержанное лицо работало на субподрядчика компании.

По шведским законам сначала дело о шпионаже расследует обычная полиция, однако она должна сообщить полиции безопасности. В полиции безопасности ответили, что они знают об этом деле.

Телеканал отмечает, что полиция "очень таинственна" и проявляет "высокую конфиденциальность" в этом деле.

12 марта 2023 года стало известно о 10 группах провокаторов, которые Россия создала для беспорядков в Молдове.

Эстонские правоохранители рассказали, что российские спецслужбы оказывают давление и пытаются вербовать украинских беженцев.

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Артем Джеріпа

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