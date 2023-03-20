СБУ задержала в Одессе агента ФСБ – видео задержания

СБУ заявила о задержании в Одессе агента ФСБ РФ из числа местных жителей, который собирал разведданные о новых подразделениях Сил обороны. Ему предъявлено подозрение в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным ведомства, речь идет о бывшем правоохранителе, которого после начала полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

Подозреваемый собирал сведения о местах базирования подразделений Вооруженных Сил Украины и Госпогранслужбы в Одесской и Николаевской областях. В "зоне особого внимания" врага была информация о вновь созданном добровольческом батальоне ВСУ под названием "Черноморская сечь", сообщили в СБУ.

Там рассказали, что для сбора разведданных российский агент записался на собеседование к руководству "Добробата" якобы для вступления в ряды подразделения. Под прикрытием этой легенды он скрыто фотографировал места дислокации подразделения и изучал психотип командира для попытки его последующей вербовки.

Сотрудники СБУ задержали агента во время выполнения очередной разведывательной задачи.

По данным следствия, предатель по своей инициативе вышел на российскую спецслужбу и предложил свою помощь в войне против Украины. Для этого предоставил ФСБ письменное обязательство о негласном сотрудничестве. Одновременно он написал заявление на имя министра МВД РФ, в котором просит рассмотреть его кандидатуру на руководящий пост в "управлении экономической безопасности и противодействии коррупции в Одесской области" в случае захвата региона.

Кроме того, следствие установило, что после ракетных ударов по областному центру российский агент выходил на местность для фиксации последствий и корректировки повторных атак.

В ходе обыска у фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами коммуникации с агрессором, сообщили в ведомстве.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УК. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

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Вадим Ребрина

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