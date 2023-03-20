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СБУ заявляет о нейтрализации сети "большевистского подполья" в Украине – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 11:27
СБУ заявляет о нейтрализации сети
Фото: СБУ

Служба безопасности сообщает о проведении спецоперации в Киеве и еще шести регионах по нейтрализации подпольных ячеек "коммунистической партии Советского Союза", подконтрольной ФСБ РФ российской организации, активно участвующей в проведении подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, после полномасштабного вторжения РФ организаторы объединения пытались создать в Украине разветвленную сеть собственных обкомов.

Их "активисты" должны были призвать к массовой поддержке российских оккупантов, обустраивать "комендатуру" для сбора разведданных и подготовки вражеских диверсий, сообщили в СБУ.

К своим ячейкам агитировали присоединяться местных жителей, в том числе бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена СССР.

Следствие установило, что организацию возглавляет находящийся в Москве Юрий Щипков – руководитель "центрального комитета большевиков".

Именно по его указанию были созданы подпольные "филиалы" объединения в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской областях, утверждают в спецслужбе.

Там рассказали, что к функционированию "филиалов" враг привлек более 45 человек, которые использовали собственные дома для конспиративных встреч участников вражеского подполья и планирования взрывных мероприятий.

Указания на проведение преступных действий получали непосредственно от главы московского ЦК через специально созданный анонимный Telegram-канал.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили:

- российские паспорта;
– незарегистрированное оружие и боеприпасы;
– мобильные телефоны с поличным переписки с российским "куратором";
– прокремлевские агитационные материалы.

СБУ заявляет о нейтрализации сети "большевистского подполья" в Украине – фото

СБУ заявляет о нейтрализации сети "большевистского подполья" в Украине – фото

СБУ заявляет о нейтрализации сети "большевистского подполья" в Украине – фото

СБУ заявляет о нейтрализации сети "большевистского подполья" в Украине – фото

СБУ заявляет о нейтрализации сети "большевистского подполья" в Украине – фото

СБУ заявляет о нейтрализации сети "большевистского подполья" в Украине – фото

СБУ заявляет о нейтрализации сети "большевистского подполья" в Украине – фото

По материалам СБУ одному из организаторов объединения сообщено о подозрении по двум статьям УК:

- ст. 109 (распространение материалов с публичными призывами к насильственному захвату государственной власти);
– ст. 436 (публичные призывы к развязыванию военного конфликта).

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Вадим Ребрина
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