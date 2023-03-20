СБУ заявляет о нейтрализации сети "большевистского подполья" в Украине – фото
Служба безопасности сообщает о проведении спецоперации в Киеве и еще шести регионах по нейтрализации подпольных ячеек "коммунистической партии Советского Союза", подконтрольной ФСБ РФ российской организации, активно участвующей в проведении подрывной деятельности против Украины.
По данным следствия, после полномасштабного вторжения РФ организаторы объединения пытались создать в Украине разветвленную сеть собственных обкомов.
Их "активисты" должны были призвать к массовой поддержке российских оккупантов, обустраивать "комендатуру" для сбора разведданных и подготовки вражеских диверсий, сообщили в СБУ.
К своим ячейкам агитировали присоединяться местных жителей, в том числе бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена СССР.
Следствие установило, что организацию возглавляет находящийся в Москве Юрий Щипков – руководитель "центрального комитета большевиков".
Именно по его указанию были созданы подпольные "филиалы" объединения в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской областях, утверждают в спецслужбе.
Там рассказали, что к функционированию "филиалов" враг привлек более 45 человек, которые использовали собственные дома для конспиративных встреч участников вражеского подполья и планирования взрывных мероприятий.
Указания на проведение преступных действий получали непосредственно от главы московского ЦК через специально созданный анонимный Telegram-канал.
Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили:
- российские паспорта;
– незарегистрированное оружие и боеприпасы;
– мобильные телефоны с поличным переписки с российским "куратором";
– прокремлевские агитационные материалы.
По материалам СБУ одному из организаторов объединения сообщено о подозрении по двум статьям УК:
- ст. 109 (распространение материалов с публичными призывами к насильственному захвату государственной власти);
– ст. 436 (публичные призывы к развязыванию военного конфликта).
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