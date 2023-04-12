От фильтрационных лагерей до допросов. В Эстонии рассказали, как ФСБ вербует украинцев

Эстонский Департамент полиции безопасности сообщает, что Федеральная служба безопасности РФ систематически оказывает давление и пытается вербовать прибывающих в Эстонию украинских беженцев. Об этом пишет ERR со ссылкой на отчет полиции.

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Как передают эстонские правоохранители, украинские беженцы свидетельствуют о давлении, угрозах и насилии, которым они подверглись в РФ и на временно оккупированных территориях.

"От фильтрационных лагерей до допросов на пограничных пунктах украинцы находятся под повышенным вниманием, и среди них выявляют враждебных и опасных для России лиц. Их допрашивают, обыскивают их имущество, просматривают их средства связи, иногда применяют угрозы и насилие", – говорится в отчете.

Департамент также фиксирует активизацию представителей ФСБ и в отношении граждан Эстонии, регулярно посещающих Россию. В частности, их опрашивают об отношении к войне России против Украины, а также о "предполагаемых преследованиях россиян в Эстонии".

"Агенты ФСБ снимают эти разговоры на камеру открыто или тайно или же на камеру на форме пограничников", – сообщают правоохранители.

По оценке полиции безопасности, в будущем разведывательная деятельность России станет более интенсивной, учитывая потребность российского руководства в информации во время войны.

14 марта 2023 года МИД Эстонии заявил о подготовке законопроекта, по которому можно будет передать Российские активы Украине.

5 апреля Эстония заблокировала доступ на сайты российских телеканалов.

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Артем Джеріпа

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