В Эстонии знают, как законно использовать замороженные активы РФ для компенсации Украине

В Эстонии заявили, что видят законные возможности использовать замороженные активы России для компенсации ущерба Украине. Об этом сообщает ERR.

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Министерство иностранных дел Эстонии планирует представить законопроект, на основании которого ущерб, нанесенный войной Украине, можно будет через несколько месяцев компенсировать с помощью замороженных российских активов.

Эстония надеется, что это будет примером для Европы.

Гендиректор юридического департамента МИД Керли Вески заявила: если Украина предъявит России иск о возмещении ущерба, а россияне откажутся его выплачивать в полном объеме, то замороженные активы могут быть использованы для давления на Россию.

"Достичь договоренности с россиянами о возмещении убытков. Если это не будет сделано, то мы видим законные возможности использовать замороженные активы для досрочного погашения убытков", – пояснила Вески.

Вески добавила, что Эстония хотела бы найти решение в Евросоюзе в целом, как использовать замороженные российские активы на благо Украины, но заключение соглашения между всеми государствами-членами потребует времени.

Эстония может подготовить свой закон быстрее, и это могло бы стать примером для других стран.

"Мы действительно видим возможность, что в ближайшие несколько месяцев у нас будет готов законопроект. У нас есть предварительный проект от Минюста, обсуждения продолжаются", – сказала Вески.

14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию по созданию международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного агрессией со стороны России. "За" проголосовали 94 страны, "против" – 14.

Украина рассчитывает получить от России минимум $300 млрд репараций.

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Наталія Медведєва

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