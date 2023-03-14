В Эстонии знают, как законно использовать замороженные активы РФ для компенсации Украине
В Эстонии заявили, что видят законные возможности использовать замороженные активы России для компенсации ущерба Украине. Об этом сообщает ERR.
Министерство иностранных дел Эстонии планирует представить законопроект, на основании которого ущерб, нанесенный войной Украине, можно будет через несколько месяцев компенсировать с помощью замороженных российских активов.
Эстония надеется, что это будет примером для Европы.
Гендиректор юридического департамента МИД Керли Вески заявила: если Украина предъявит России иск о возмещении ущерба, а россияне откажутся его выплачивать в полном объеме, то замороженные активы могут быть использованы для давления на Россию.
"Достичь договоренности с россиянами о возмещении убытков. Если это не будет сделано, то мы видим законные возможности использовать замороженные активы для досрочного погашения убытков", – пояснила Вески.
Вески добавила, что Эстония хотела бы найти решение в Евросоюзе в целом, как использовать замороженные российские активы на благо Украины, но заключение соглашения между всеми государствами-членами потребует времени.
Эстония может подготовить свой закон быстрее, и это могло бы стать примером для других стран.
"Мы действительно видим возможность, что в ближайшие несколько месяцев у нас будет готов законопроект. У нас есть предварительный проект от Минюста, обсуждения продолжаются", – сказала Вески.
- 14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию по созданию международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного агрессией со стороны России. "За" проголосовали 94 страны, "против" – 14.
- Украина рассчитывает получить от России минимум $300 млрд репараций.
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