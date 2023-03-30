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Разведка Финляндии заявила, что ей удалось "значительно подорвать" активность агентуры РФ

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 18:43
Разведка Финляндии заявила, что ей удалось
Флаги Финляндии и Евросоюза (Фото - EPA)

Финляндии удалось "значительно подорвать" активность российской агентуры в стране. Об этом говорится в опубликованном ежегодном докладе Службы безопасности и разведки Финляндии (SUPO).

Разведке SUPO удалось "значительно подорвать разведывательные операции России в Финляндии в течение 2022 года" благодаря высылке сотрудников российской разведки, в том числе работавших под дипломатическим прикрытием, и введению ограничений на выдачу виз гражданам РФ.

Во вступлении к докладу глава SUPO Антти Пелттари пишет, что "угроза для Финляндии со стороны России нацелена ​​прежде всего на гражданское общество", и что в 2022 году Россия уделала основное внимание таким формам гибридного воздействия, как киберугрозы и информационные операции. 

По словам Пелттари, разведка уделяла особое внимание "защите критической инфраструктуры, необходимой для функционирования общества".

Он также отметил, что агрессия России против Украины стала решающим фактором для принятия Финляндией решения присоединиться к НАТО.

Сергій Бережний
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разведка агентура Финляндия SUPO
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