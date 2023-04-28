Резников: Дания передала Украине первые САУ Caesar. Они уже стали на боевое дежурство

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Дания передала Украине первые самоходные артиллерийские установки Caesar. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

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По его словам, еще в августе 2022 года Украина и Дания запустили проект по получению САУ Caesar.

Он отметил, что в свое время страна заказала установки у Франции для собственной армиии.

"Модернизированы, Дания заплатила за это деньги, и они должны были быть на вооружении. Мы вели переговоры, непростой был проект, сегодня хочу вам похвастаться, заехали первые Caesar в Украину, производство Франции, но это датские Caesar", — сказал министр.

Резников подчеркнул, что САУ уже стоят на боевом дежурстве.

СПРАВКА. CAESAR – французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также обеспечения проходов по минным полям и полевым заграждениям. Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом длиной в 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту. С момента начала полномасштабного вторжения России, Украина получила от Франции уже 18 установок.

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Дмитро Гриниченко

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