Резников: Дания передала Украине первые САУ Caesar. Они уже стали на боевое дежурство
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Дания передала Украине первые самоходные артиллерийские установки Caesar. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
По его словам, еще в августе 2022 года Украина и Дания запустили проект по получению САУ Caesar.
Он отметил, что в свое время страна заказала установки у Франции для собственной армиии.
"Модернизированы, Дания заплатила за это деньги, и они должны были быть на вооружении. Мы вели переговоры, непростой был проект, сегодня хочу вам похвастаться, заехали первые Caesar в Украину, производство Франции, но это датские Caesar", — сказал министр.
Резников подчеркнул, что САУ уже стоят на боевом дежурстве.
- 31 января 2023 года было объявлено, что Франция передаст Украине 12 дополнительных САУ Caesar и обучит к лету 2000 военных ВСУ.
- 3 апреля Минобороны Дании сообщило, что заключило соглашение с Норвегией о совместной передаче Украине 8000 артиллерийских снарядов.
- В начале апреля Копенгаген сообщал, что Украина в ближайшие недели получит от Дании 19 гаубиц CAESAR, обучение их экипажей уже закончено.
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