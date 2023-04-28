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Резников: Дания передала Украине первые САУ Caesar. Они уже стали на боевое дежурство

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 12:42
Резников: Дания передала Украине первые САУ Caesar. Они уже стали на боевое дежурство - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Дания передала Украине первые самоходные артиллерийские установки Caesar. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

По его словам, еще в августе 2022 года Украина и Дания запустили проект по получению САУ Caesar.

Он отметил, что в свое время страна заказала установки у Франции для собственной армиии. 

"Модернизированы, Дания заплатила за это деньги, и они должны были быть на вооружении. Мы вели переговоры, непростой был проект, сегодня хочу вам похвастаться, заехали первые Caesar в Украину, производство Франции, но это датские Caesar", — сказал министр.

Резников подчеркнул, что САУ уже стоят на боевом дежурстве.

СПРАВКА. CAESAR – французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также обеспечения проходов по минным полям и полевым заграждениям. Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом длиной в 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту. С момента начала полномасштабного вторжения России, Украина получила от Франции уже 18 установок. 

Читайте также: Союзники Украины обсуждают передачу украинским летчикам западных истребителей — Дания 

Дмитро Гриниченко
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